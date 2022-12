Mājokļu tirgū tuvojas pircējiem labvēlīgāki laiki

Nekustamā īpašuma tirgus analīzes rīka Cenu Banka apkopotā informācija rāda, ka vienistabas dzīvokļa īres cena jaunajā projektā Rīgā oktobrī bija vidēji 340 eiro, kas ir par 3% vairāk nekā mēnesi iepriekš. Savukārt sērijveida mājās vienistabas dzīvokļa īres maksa šajā periodā saruka no 250 līdz 245 eiro, un sludinājumos redzamās cenas ļauj prognozēt, ka tās samazināsies arī nākamajos mēnešos. Divistabu dzīvokļu īres cena jaunajos projektos kritusies no 535 eiro līdz 520, bet sērijveida – no 305 līdz 295 eiro. Galvaspilsētas centrā cenas ir noturīgākas un saglabājas 620 eiro robežās, taču arī tajos cenu kāpums ir apstājies.