Federācijas ieskatā koksnes sankcijas pārkāpj tirgotāji, nevis uzņēmumi

"Diemžēl, kā to ir teikusi arī muita, tas vien, ka kravas pienāk no augsta riska valstīm, bet dokumenti ir "labi sakārtoti", nenozīmē, ka šos produktus uzreiz var pasludināt par nelikumīgiem un apturēt to laišanu tirgū," skaidroja Boķe, norādot, ka nav vienkārši pierādīt, ka kokmateriāli patiešām ir no Krievijas vai Baltkrievijas, bet palīdzēt var koksnes testi, ar ko iespējams noteikt koka augšanas reģionu.