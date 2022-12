Vai energomilžiem jāmaksā papildu nodoklis, ja tiem šogad uzspīdējusi veiksme?

Septembra beigās Eiropas Savienības padome vienojās noteikt obligātu pagaidu solidaritātes iemaksu (sauktu arī par ārkārtas peļņas nodokli) no to uzņēmumu peļņas, kuri darbojas jēlnaftas, dabasgāzes, ogļu un rafinēšanas sektoros. Gūtos ieņēmumus dalībvalstis iecerējušas izmantot, lai sniegtu finansiālu atbalstu mājsaimniecībām un uzņēmumiem un mazinātu augsto elektroenerģijas mazumtirdzniecības cenu ietekmi. Taču fosilā kurināmā nozare ar to nav mierā.