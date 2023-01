Dārgie Rīgas centra jaunie projekti kļūst vēl dārgāki

"Latio" informē, ka decembrī vidēji bija nepieciešamas 70 dienas, lai pārdotu mājokli par tirgus cenu (novembrī - 61, oktobrī - 45, septembrī - 36, augustā - 32, jūlijā - 28 dienas), bet 5% mājokļu pārdoti viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža (novembrī - 5%, oktobrī - 8%, septembrī - 12%, augustā - 14%, jūlijā - 16%).

Tāpat "Latio" informē, ka būtiskas svārstības nav vērojamas nedz pircēju vēlmē piedāvāt augstāku cenu, nekā prasīts - tādas indikācijas bijušas vien 1% darījumu -, nedz arī pārdevēju ambīcijās prasīt tirgus situācijai nesamērīgi augstu cenu - līdzīgi kā iepriekš tādi bija 52% darījumu. Taču aizvien mēnesi no mēneša pieaug to darījumu skaits, kas tiek realizēti bez kredītu piesaistes - decembrī to īpatsvars sasniedza 29%.