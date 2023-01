Eksperti: pagaidām optimismam par šo gadu finanšu tirgos maz pamata

"Neatkarīgi no tā, kurš scenārijs beigās piepildās, risks, ka 2023. gadā portfeļu peļņa būs negatīva, ir diezgan liels. Tomēr ir jāatceras, ka beigās "uzvar" tas investors, kuram grūtos laikos izdodas izvairīties no neatgriezeniskiem zaudējumiem," sacīja "Signet Bank" investīciju eksperts.

Risku pārvaldīšanu un investīcijas savā ziņā var salīdzināt ar dārzkopību. "Pavasarī pienāk laiks apstrādāt zemi un stādīt sēklas vasaras ražai. Protams, jālaista, jāmēslo un jārauj nezāles, pretējā gadījumā dārzs neaugs. Vasarā ir laiks novākt daļu no ražas un veikt tās "rotāciju" rudens ciklam. Beigās arī rudens kultūras būs jāvāc, pirms atnāk ziemas sniegi. Lai gan daudzi investori labi "ierīko dārzu", viņi bieži aizmirst novākt ražu. Tas noved pie tā, ka raža "pūst uz koka"," klāstīja Strupka.

Viņaprāt, būt labam dārzniekam nav atkarīgs no veiksmes, bet gan no rūpīgi plānotām darbībām, kas nodrošinās dārza ierīkošanu un uzkopšanu, ražas novākšanu un dārza pārstādīšanu. Un to pašu var attiecināt arī uz finanšu tirgiem un investīcijām: