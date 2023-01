Nepieciešams putekļu sūcējs automašīnai – kuru izvēlēties?

Kāpēc automašīnas putekļu sūcējs ir laba izvēle?

Viena no raksturojošākajām automašīnu putekļu sūcēju īpašībām ir to vieglums, kas, protams, ir loģiska prasība iekārtai, kura lielākoties būs jāizmanto ar vienu roku. Ne mazāk svarīga īpašība ir to gabarīti un, bieži vien, komplektācija ar uzgaļiem, kas palīdz iekļūt šaurās vietās un ap tām. Dažiem modeļiem pat ir motorizēta putekļu birste vai polsterējuma tīrīšanas rīks, lai notīrītu traipus no auto salona auduma daļām.