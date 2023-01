Atteikšanās no prasības par biopiejaukumu degvielai bija bezjēdzīga, norāda "Neste"

Jautāts, vai bija jēga no šāda valdības un Saeimas lēmuma, Beiziķis atbildēja noliedzoši. "Es domāju, ka nē. Par līdzīgiem lēmumiem tika runāts daudzās Eiropas valstīs, un Latvija bija viena no dažām, kas to pieņēma. No tā nebija nekādas jēgas," teica "Neste Latvija" valdes priekšsēdētājs, piebilstot, ka Latvija ar šo lēmumu ir atkāpusies vairākus soļus atpakaļ, un turpmāk būs arvien grūtāk izpildīt Eiropas uzliktos mērķus ilgtspējas jomā.