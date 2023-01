Ievēroju diētu, bet joprojām esmu apalītis... Ko es daru nepareizi?

Mērenība dzīves baudās. Neatsaki sev neko, bet ievēro mēru! Jo dzīvot vajag ar baudu, lai gan katram par to ir sava izpratne – citam vīna glāze vakarā, citam gabaliņš kraukšķīgas “Cielaviņas”. Un nevajadzētu pārmest sev par šo mazo “grēciņu”, bet izbaudīt to.

Ķermeņa un sejas procedūras. Dažreiz cilvēki domā, ka masāžas ir dzīves ekstra, kam ir tikai īstermiņa efekts. Tā nav! Masāžas ir viens no senākajiem dziedniecības veidiem, kas ar pieskārienu palīdzību vairo veselību un dzīvesprieku. Regulāras masāžas iekustina vielmaiņu, nomierina vai uzmundrina, uzlabo ādas stāvokli un veicina svara zudumu. Būtiskas ir ne tikai ķermeņa, bet arī sejas, roku un pēdu masāžas.

Līdzsvars. Mūsu reakcija ietekmē rezultātu. Svarīgs ir līdzsvars starp iekšējo un ārējo pasauli, starp to, ko cilvēks vēlas, un to, ko ir gatavs ziedot, lai nokļūtu tuvāk savam mērķim – būt sev pašam. Lai cilvēks justos labi, būtiski ir būt atklātam pret sevi pašu, saprast ko vēlas viņš pats, taču dažreiz nepietiek enerģijas to darīt, jo vieglāk ir sekot tam, ko citi saka. Iespējams, ka labāka pašsajūta un enerģija parādīsies pat pēc pāris lieko kilogramu zaudēšanas.