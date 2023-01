Lidosta "Rīga" plāno investēt līdz 100 000 eiro jauna zīmola un vizuālās identitātes izveidē

Lidostas pārstāve norādīja, ka lidostas "Rīga" vidēja termiņa stratēģijā "Skrejceļš 2027" ir izvirzīts mērķis kļūt par vienu no Ziemeļeiropas aviosatiksmes centriem. Tā paredz arī vairāku lidostas attīstībai un visas Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgu projektu īstenošanu, tostarp lidostas termināļa paplašināšanas sesto kārtu un lidostas pilsētas "RIX Airport City" izveidi.

Iepirkuma prognozētā līgumcena ir līdz 100 000 eiro, bet gala cena būs atkarīga no iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem. Līguma izpildei paredzēti 10 mēneši no līguma noslēgšanas brīža, bet pāreja uz jauno zīmolu plānota pakāpeniski no 2024.gada.