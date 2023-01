IeM valsts sekretārs: Vēlēšanu organizēšanu uztveram kā dabas katastrofas

Komisijas sēdē norisinājās plašāka diskusija par ar vēlēšanu organizēšanu saistītajiem jautājumiem, tajā skaitā, cik nopietnas ir nu jau aizejošā Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) sastāva aktualizētās informācijas tehnoloģiju (IT) jomas problēmas un kā to risināšanā varētu iesaistīties citas valsts pārvaldes institūcijas.

Ozols arī pauda, ka IT jomā CVK būtu jāpaliek pienākumam veidot stratēģisko redzējumu, savukārt IT atbalsta funkcijas kādā mērā varētu deleģēt kādai citai iestādei valsts pārvaldē.

To komentējot, IeM valsts sekretārs Trofimovs vērsa uzmanību, ka IT drošības incidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" skaidri norāda, ka, lai testētu attiecīgas IT sistēmas drošību, nepieciešami seši mēneši.