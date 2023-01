Izskaidrots, kā Norvēģijai izdevies kļūt par svarīgāko gāzes eksportētāju Vācijai

Norvēģija apgādā Vāciju ar dabasgāzi ar trim zemūdens gāzesvadiem. Divi no tiem, “Europipe I” un “Europipe II”, darbību uzsāka 1995. un 1999. gadā. To “galamērķis” Vācijā atrodas ziemeļrietumu piekrastē, netālu no Dornumas. No turienes gāze nonāk Emdenā, kur to attīra un nogādā Vācijas gāzes transporta sistēmā. Šeit arī noslēdzas gāzesvads “Norpipe”, kas darbību sāka tālajā 1977. gadā.