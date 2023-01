Dzīvokļu tirgū aug pieprasījums pēc energoefektīviem risinājumiem, norāda "Swedbank"

Būvniecības izmaksas, neskaidrība par enerģijas piegādi un cenu, kā arī makroekonomiskā neskaidrība lika dažiem nekustamo projektu attīstītājiem savus projektus "iesaldēt", norāda Toma. Tomēr neskatoties uz to, šogad tirgū nonāks vērā ņemams papildinājums - ja 2022.gada sākumā būvniecības stadijā bija ap 2800 dzīvokļu, no kuriem 50% bija jau rezervēti, šogad pieejamo dzīvokļu skaits jaunajos projektos sagaidāms ap 2900 dzīvokļu, no kuriem nepilni 2000 dzīvokļu būs A energoefektivitātes klases ēkās.