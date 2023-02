Video ⟩ Bizness ar Centrālāziju sankciju laikā: vai bumba ar degli?

Tomēr būtu naivi uzskatīt, ka neviena no Latvijas eksportētajām precēm, piemēram, mobilie telefoni, pēc tam caur Kazahstānu nenonāk robežas otrā pusē - Krievijā.

Īpaši uzmanīgam, lai nepārkāptu sankcijas, jābūt valstij piederošajam “Latvijas Dzelzceļam”. “De facto” ziņo, ka nesen veikts audits kompānijā norādīja uz riskiem pakļūt zem sankcijām. Domstarpības par to, kā kontroles sistēmu uzlabot, bija viens no iemesliem, kāpēc no darba bija jāaiziet “Latvijas Dzelzceļa” vadītājam Mārim Kleinbergam.