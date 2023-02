"Twitter" nedienas turpinās: partneri vēršas tiesā un pieprasa apmaksāt sniegtos pakalpojumus

“Kompānijai “Twitter" joprojām ir problēmas, taču pašlaik uzņēmums virzās pretim zaudējumu dzēšanai, un to var sasniegt, ja turpināsim strādāt tādā pašā garā,” 5. februārī paziņoja Masks.

Trīs no prasībām attiecas uz biroju telpām, tostarp arī kompānijas galveno mītni Sanfrancisko. Telpu izīrētājs paziņojis, ka “Twitter” nav veicis maksājumu teju septiņu miljonu dolāru vērtībā, kas ir īres maksa par decembri un janvāri.

Citi rēķini saistīti ar kompānijas izdevumiem saistībā par darbu, ko kompānija veikusi, lai varētu noslēgt uzņēmuma pārņemšanas līgumu ar Masku. To vidū ir čarterreisi divos virzienos no Ņūdžersijas uz Sanfrancisko, ko izmantoja kompānijas mārketinga direktors Leslijs Berlands. Prasību tiesā jau decembrī iesniedza “Private Jet Services Group”, kas pieprasīja no kompānijas atmaksāt teju 200 000 dolāru par veiktajiem reisiem.