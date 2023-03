Fiksētās cenas elektroenerģijas līgumus pērn izvēlējās 65% mājsaimniecību, informē SPRK

Latvijā saražotās elektroenerģijas apmēra kritumu galvenokārt ietekmēja augstā dabasgāzes cena, norāda SPRK, skaidrojot, ka elektroenerģijas ražošana, izmantojot dabasgāzi, ir dārgāka, līdz ar to tirgū šāda enerģija ir mazāk konkurētspējīga. Skatoties pēc izmantotajiem ražošanas resursu veidiem, 2022.gadā, salīdzinot ar 2021.gadu, koģenerācijas stacijās saražotie apmēri samazinājās par 32%, kamēr vēja elektrostacijās tie palielinājās par 36%, bet hidroelektrostacijās (HES) - par 2%.

Pērn kopumā Latvija elektroenerģijas patēriņu nosedza 69,7% apmērā, izmantojot vietējos ražošanas avotus. Elektroenerģija lielākoties importēta no Zviedrijas, Somijas un Polijas, jo sākot no pagājušā gada maija apturēts elektroenerģijas imports no Krievijas un Baltkrievijas. Salīdzinot ar 2021.gadu, 2022.gadā Latvijas importētās elektroenerģijas daudzums bija par 13,7% lielāks, bet eksportētās elektroenerģijas daudzums palielinājās par 3,6%.