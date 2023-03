Stradiņa slimnīcas pacienti par saņemtajiem pakalpojumiem parādā iespaidīgu summu

PSKUS skaidro, ka, saņemot ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti maksā pirms pakalpojuma saņemšanas, taču ir daži izņēmumi. Noformējot dokumentus, reģistratūras darbinieks pārliecinās, vai pacientam nav aizmirsies samaksāt par kādu iepriekš saņemtu pakalpojumu. Ja ir neapmaksāts rēķins, slimnīca par to atgādina pacientam un aicina to apmaksāt uzreiz.

Saņemot veselības aprūpes pakalpojumus slimnīcā, stacionārā, pacienti aicināti samaksāt par ārstēšanos uzreiz stacionārā nodaļā, pie izrakstīšanas. Arī iestājoties plānveida kārtā stacionārā, reģistratūras darbinieks pārliecinās, vai pacientam nav aizmirsies samaksāt par kādu iepriekš saņemtu pakalpojumu. Ja ir neapmaksāts rēķins, pacientam par to tiek atgādināts, aicinot apmaksāt to uzreiz. Rēķinu var apmaksāt divu nedēļu laikā pēc izrakstīšanās no stacionāra.