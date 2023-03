Brante prasa AM valsts sekretāra Garisona atstādināšanu uz skandalozā armijas pārtikas iepirkuma izmeklēšanas laiku

Uz aizsardzības jomas 220 miljonu eiro pārtikas iepirkuma izmeklēšanas laiku no amata jāatstādina Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretārs Jānis Garisons un iepirkuma komisijas vadītājs Ēriks Ezeriņš, šodien debatēs Saeimā aicināja valdošo koalīciju veidojošā "Apvienotā saraksta" (AS) deputāte Ieva Brante.