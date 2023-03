Krievu vai kazahu – kādus griķus ēd Latvijā?

Tā, piemēram, Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta īsi atbild, ka Latvija neimportē griķus no Kazahstānas. Šeit gan jāmin, ka atbilde tapusi, balstoties uz novembra datiem. Pagājušajā gadā Latvija visvairāk griķu importējusi no Lietuves - 61%, bet mazāk par 35% griķu - no Krievijas.

Pārējās valstis uzskaitītas netiek. No vienas puses, ja skatās uz izcelsmes valsti, tad teju puse griķu ir ar Krievijas izcelsmi, 45% no Lietuvas, bet vēl 5% - no Polijas. Daļa no Krievijā audzētajiem griķiem Latvijā nonāk caur Lietuvu.