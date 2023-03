Video ⟩ Raidījums: Prokremlisks miljonārs no Ukrainas iegādājies vairākus uzņēmumus Rēzeknē

No "Saskaņas" aizgājušie politiķi komentē, ka viņus neapmierina partijas pārāk liberālais virziens. Ieraksts ar "Saskaņas" biedru diskusiju ar Bartaševiču liecina, ka pretrunu iemesls varētu būt arī atšķirīga nostāja pret karu Ukrainā un Krieviju.

Tajā dzirdams, ka Bartaševičš, izvirzot savu kandidatūru partijas vadītāja amatam, piedāvā Latvijai kļūt par neitrālu valsti un prasīt drošības garantijas no Krievijas.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs uzstāj, ka tas bijis izrauts no konteksta.

"Pirmkārt, visa tā saruna bija izrauta no konteksta, tur jāskatās visa tā saruna kopumā, tikai pēc tam var secināt. Nevaru komentēt vairāk, nekā jau bija komentēts plašsaziņas līdzekļos. Jo diezgan plaša diskusija jau bija, ka tas viss bija izrauts no konteksta, no vairākiem cilvēkiem tas izskanēja. Neko vairāk es piebilst nevaru."