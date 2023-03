Ābols: Arī valsts slimnīcās strādājošie ir pelnījuši nodokļu atlaides izdevumiem par veselības aprūpes pakalpojumiem

Meklējot iespējas, kā vēl padarīt darbinieku motivācijas sistēmu mūsdienu darba tirgum atbilstošāku, Ābols minēja, ka kopīgi ar citu lielo slimnīcu vadītājiem ir rasti daži risinājumi. Viens no būtiskākajiem ir personāla nodokļu atvieglojuma piemērošana, kas jau tiek izmantotas privātajā sektorā.

"No 2022.gada 1.janvāra saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" darba devēji var darbiniekiem apmaksāt arī ārstniecības izdevumus līdz 480 eiro gadā uz vienu darbinieku, neiegādājoties veselības apdrošināšanas polises. Šī summa netiek aplikta ar algas nodokli (pirms tam šāda iespēja jau pastāvēja attiecībā uz izdevumiem par darbinieku ēdināšanu). Tādējādi no minētā datuma daudzi darba devēji var iegādāties veselības apdrošināšanu ar apdrošināšanas prēmiju līdz 426,86 eiro gadā, kā arī apmaksāt darbiniekiem ārstniecības izdevumus līdz 480 eiro gadā, vai arī nodrošināt darbiniekiem abus no pieejamiem labumiem vienlaikus jebkādā šo labumu kombinācijā," skaidroja Ābols.