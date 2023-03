TOP 3 spēļu datori 2023.gadā

MSI Katana GF66 12UE-1094XPL ir viens no jaunākajiem MSI zīmola datoru modeļiem. Atšķirībā no iepriekš aplūkotā ASUS modeļa, šim MSI datoram ir uzņēmuma Intel procesors – Intel Core i7 ar 6 kodoliem. RAM ir 16 GB, bet ar iespējamu maksimālās atmiņas daudzumu līdz pat 64 GB. Datorā iebūvēta Nvidia GeForce RTX 3060 videokarte, ar īpašu papildus nVidia G–Sync tehnoloģiju. nVidia G–Sync nodrošina to, ka starp videokarti un ekrānu notiek sinhronizācija.