"airBaltic" vasaras sezonā piedāvās 20 jaunus galamērķus

Lidsabiedrība 2. aprīlī ar sezonas pirmo lidojumu no Rīgas uz Stambulu atklāja 2023. gada vasaras sezonu.

Šajā vasaras sezonā no Rīgas paredzēti desmit jauni galamērķi. No svētdienas tiek piedāvāti četri lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Stambula, no 15. aprīļa - divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Hannovere, no 1. maija trīs lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Bukareste un divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Portu.

Tāpat no 2. maija tiks veikti divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Burkasa, no 4. maija - divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Bilbao un divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Tivata, bet no 16. maija - divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Erevāna un divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Belgrada. Tāpat no 17. maija tiks piedāvāti divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Baku.

No Tallinas "airBaltic" piedāvās lidojumus uz četriem jauniem galamērķiem. Pa diviem lidojumiem nedēļā no 1.maija būs maršrutos Tallina-Splita un Tallina-Roda, no 2. maija maršrutā Rallina-Dubronvika un no 3. maija maršrutā Tallina-Iraklija.