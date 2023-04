Eksperts: Dabasgāzes tirgū mājsaimniecībām tuvākajos gados varētu parādīties tikai pāris jauni tirgotāji

Latvijā dabasgāzes tirgus tika atvērts 2017.gadā, bet, lai nodrošinātu pakāpenisku tā atvēršanu, mājsaimniecību lietotājiem pēdējos gados ir bijusi izvēle - turpināt saņemt dabasgāzi kā saistītajam lietotājam no publiskā tirgotāja AS "Latvijas gāze" par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātu dabasgāzes tarifu vai arī iegādāties dabasgāzi par tirgus jeb neregulētu cenu no jebkura dabasgāzes tirgotāju reģistrā reģistrēta komersanta, kas nodrošina dabasgāzes tirdzniecību mājsaimniecību lietotājiem.