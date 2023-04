Palielināsies elektrovilcienu skaits Skultes un Slokas virzienā

Atsaucoties pasažieru pieprasījumam, vilcienu kustības grafiks brīvdienās ir papildināts ar diviem reisiem no Rīgas uz Saulkrastiem un atpakaļ un četriem reisiem no Rīgas uz Dubultiem un atpakaļ.

Ik dienu ir norīkoti pa vienam papildu vilcienam no Rīgas uz Skulti, no Skultes uz Saulkrastiem, no Rīgas uz Saulkrastiem un no Skultes uz Rīgu.