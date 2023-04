Krievija vēl vairāk cenšas aizkavēt ārvalstu kompāniju aiziešanu

Uzņēmumi, kas darbību agresorvalstī nav pārtraukuši, saņēmuši ne mazums pārmetumu, kāpēc darbs šajā tirgū tiek turpināts, taču jāsaprot, ka lielākajā daļā gadījumu tas nav vienkāršs pasākums. Un Krievija nav ieinteresēta, ka to atstāj ārvalstu uzņēmumi, kuri nodrošina darbavietas iedzīvotājiem, preces un pakalpojumus, kurus vietējie uzņēmumi paši nespēj saražot, kā arī ievērojamus ikgadējus ieņēmumus valsts budžetā. Tāpēc jau pērn tika ieviesti dažādi ierobežojoši pasākumi, lai ārvalstu kompānijām sarežģītu iziešanu no tirgus, bet, saprotot, ka rindā uz tirgus atstāšanu gaida vēl virkne kompāniju, nosacījumi vēl vairāk sarežģīti.

Krievijas valdība jau 2022. gada martā ierobežoja biznesa pārdošanu Krievijā ārzemniekiem no "nedraudzīgām" valstīm. Tad tika uzdots, ka ārzemju kompānijām jāiesniedz īpaši izveidotā valdības komisijā iesniegums ar informāciju par darījuma dalībniekiem un jāsaņem tās apstiprinājums. Papildus tam saskaņā ar valdības prasībām ārvalstu kompānijām bija vai nu jāpārdod aktīvi ar vismaz 50% atlaidi no tirgus vērtības, vai arī jāiemaksā valsts budžetā 10% no darījuma summas. Tāpat bija izvēle: vai nu maksāt Krievijas budžetā 10% no darījuma summas, vai arī vairākus gadus aizkavēt līdzekļu saņemšanu no īpašuma pārdošanas. Izdevums "Financial Times" norāda, ka lielākā daļa izvēlējās 10% nodevu.