Izsolīts bijušās Īles muižas īpašums

Patlaban nekustamajā īpašumā "Īles sanatorija" ietilpst 22 būves, tostarp arī valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, tā kopējā platība ir 23 hektāru, tostarp meža zeme - 14,4 hektāru platībā. No 2007.gada līdz 2014.gada 30.maijam to pārvaldīja Labklājības ministrija. VNĪ pārvaldībā īpašums nonāca 2014.gada 30.maijā, kad Labklājības ministrija to nodeva Finanšu ministrijas valdījumā.