"Ja mīli savu darbu, tu noteikti būsi interesants pasaulei!" Saruna ar Andri Raču

Mans ceļš ir bijis pakāpenisks. Uzskatu, ka drīkst prasīt augstu samaksu tikai tad, kad sasniegta meistarība. Mans ceļš ir dienu no dienas izkopt meistarību, kā arī spēt sevi cienīt un adekvāti novērtēt. Agrā jaunībā es strādāju sešas līdz septiņas dienas nedēļā no rīta līdz vakaram. Tagad to daru trīs līdz četras dienas nedēļā un pelnu daudz vairāk.