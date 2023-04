"Cilvēki viens otru nogalinās Maskavas ielās." Publicēta jauna Krievijas bagātnieku telefonsaruna

Pēc brīža sarunas biedri sāk apspriest prezidenta vēlēšanas, kas gaidāmas 2024. gadā. Tostarp Roma norāda draugam, ka liktenis devis vēl šo gadu, lai paspētu iegūt citas valsts pilsonību. "Krievijā viss brūk [bļin]. Liktenis tev ir devis gadu, lai izvilktu visus savus mīļos, izvilktu naudu, visu nepieciešamo. Dari to jau rīt!" uzsver Roma un arī pastāsta, ka iepriekš viņam pašam ir piedāvāta Kipras pilsonība, no kuras ir atteicies, taču tagad to vairs ne par kādu naudu nevarot iegūt.

"Current Time" skaidro, ka uz to, ka ieraksts varētu būt īsts, norāda vairāki fakti. Pirmkārt, sarunas laikā Matuševskis apgalvo, ka atrodas Bali, ko apstiprina fotogrāfijas no viņa "Instagram" profilā. Otrkārt, tālruņa numurs, no kura it kā zvanījis Trocenko, atbilst redakcijas rīcībā esošajam Trocenko numuram. Treškārt, sarunas detaļas saskan ar informāciju par uzņēmējiem. Tātad Trocenko sevi dēvē par "Romānu Viktoroviču" un saka, ka pēc desmit gadiem viņam būs 62 gadi. Turklāt Nikolajs vairākkārt runā par "Flacon" projektiem, kas viņam piederēja līdz 2021. gadam.