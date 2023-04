"HansaMatrix" koncerna apgrozījums pērn pieaudzis par 31,5%

"HansaMatrix" ieņēmumi no industriālajiem produktiem pagājušajā gadā veidoja 13,227 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 93,3% salīdzinājumā ar 2021.gadu, ieņēmumi no datu tīklu infrastruktūras veidoja 8,561 miljonu eiro, kas ir par 27,8% mazāk nekā gadu iepriekš, ieņēmumi no lietu interneta - 4,346 miljonus eiro, kas ir pieaugums 2,4 reizes, no optikas un fotonikas produktiem - 1,436 miljonus eiro, kas ir kāpums par 21%, bet kompānijas ieņēmumi no pārējiem produktiem veidoja 1,315 miljonus eiro, kas ir par 75,8% vairāk.