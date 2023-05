Eiropas Komisija rosina piemērot sankcijas septiņām Ķīnas kompānijām

Vairākos ārvalstu medijos izskanējuši arī pieļāvumi, ka sankcijas varētu tikt piemērotas vēl dažiem uzņēmumiem no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Armēnijas, Irānas, kuri nodarbojas ar dronu ražošanu un piegādi Krievijai.

Eiropas Savienība līdz šim ir izvairījusies no sankcijām pret Ķīnu, un šāds solis varētu izraisīt nepatiku Ķīnā, kas cenšas nepieļaut Eiropas Savienības nostāšanos ASV pusē cīņā par globālo ietekmi, norāda "Financial Times". Šo apgalvojumu apstiprina Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvja Vana Veņbina pirmdien preses konferencē paustās norādes, ka Ķīna mudina ES izvairīties no "nepareizā ceļa", pretējā gadījumā tā rīkosies stingri, lai aizsargātu savas tiesības un intereses, vēsta aģentūra "Reuters".