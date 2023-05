Stimulējošā kosmētika mīlas priekiem. Ko no tās sagaidīt?

Kurš gan atteiktos no spilgtākām sajūtām, lielākas baudas un labsajūtas ikkatrā tuvības brīdī? To visu mēs varam gūt jau ar ierastiem, patīkamiem guļamistabas rituāliem, bet ir arī citi aizraujoši veidi, kā veicināt sajūtas un sasniegt nebijušus baudas apvāršņus, vai vismaz piedzīvot jaunas, atsvaidzinošas izjūtas. Viens no tiem – stimulējošās kosmētikas lietošana. Kādus “specefektus” tā var sniegt?