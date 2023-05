Rīgas ostā piestājis gandrīz 300 metru garš kruīza kuģis, uz Rīgu atvedot 2457 pasažierus

Šodien, 11.maijā, Rīgas ostā savā pirmajā vizītē piestāja kruīzu kompānijas “Holland America Line” kuģis “Rotterdam”. Uz Rīgu tas atveda 2457 pasažierus no vairāk nekā 40 pasaules valstīm, no kuriem gandrīz puse ir ASV pilsoņi, tāpat ievērojams skaits pasažieru ir no Nīderlandes, Kanādas, Austrālijas utt.