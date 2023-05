Infografika ⟩ Pirmajā ceturksnī par piektdaļu sarucis meža nozares produkcijas imports

No kopējā meža nozares produkcijas importa lielāko īpatsvaru jeb 58,9% (2022.gada attiecīgajā periodā - 65,4%) veidoja koksne un tās izstrādājumi, kurus Latvijā ieveda 163,247 miljonu eiro vērtībā. Salīdzinot ar 2022.gada pirmajiem trim mēnešiem, koksnes un tās izstrādājumu importa vērtība ir samazinājusies par 29,6%.

Tostarp apaļie kokmateriāli šogad pirmajos trijos mēnešos importēti 39,837 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 1,1% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, zāģmateriāli ievesti 28,552 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 65,6% mazāk, bet kurināmā koksne - 14,299 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 30,6% mazāk.

Vienlaikus papīru, kartonu un to izstrādājumus Latvijā šogad pirmajos trijos mēnešos ieveda 90,644 miljonu eiro vērtībā, kas ir 32,7% (gadu iepriekš - 27,1%) no kopējā koksnes produktu ieveduma, un par 5,6% mazāk nekā 2022.gada attiecīgajā periodā, savukārt koka mēbeles ieveda 18,156 miljonu eiro vērtībā, kas ir 6,5% (gadu iepriekš - 6,9%) no kopējā koksnes produktu ieveduma, un par 25,5% mazāk nekā 2022.gada pirmajos trīs mēnešos.

Visvairāk meža nozares produkciju Latvijā attiecīgajā periodā ieveda no Lietuvas - par 72,136 miljoniem eiro jeb 26% no kopējā meža nozares produkcijas importa, no Polijas - par 35,431 miljonu eiro jeb 12,8%, kā arī no Igaunijas - par 33,401 miljonu eiro jeb 12,2%.

Salīdzinājumā ar 2022.gada pirmajiem trim mēnešiem meža nozares produkcijas ievedums no Lietuvas pieaudzis par 10%, no Polijas - samazinājies par 6,9%, bet no Igaunijas - sarucis par 10%.