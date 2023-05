Krievijas dimantu tirdzniecības liegums: cik efektīvas būs šīs sankcijas?

Krievijas dimantu eksporta nozīme

Kā vēsta BBC, Krievija no dārgakmeņu eksporta gūst vidēji četrus miljardus dolāru gadā. Tā gan ir neliela daļa no Krievijas kopējā eksporta apjoma. Pirms iebrukuma Ukrainā, 2021. gadā Krievijas kopējais eksporta apjoms sasniedza 489,8 miljardus dolāru, no kā 240 miljardus veidoja nafta un gāze.