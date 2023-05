"Katastrofāli zaudējumi": iemesli, kādēļ Krievija karā Ukrainā zaudējusi vairāk nekā 2000 tanku

Tieši tādēļ Krievijas armija ir centusies kompensēt zaudējumus, liekot lietā aptuveni 4000 tanku, kas atradušies rezervē. Daudzi no tiem ražoti pirms 50-60 gadiem. Martā internetā bija redzamas fotogrāfijas, kurās bija redzami vilcieni, kas pārvadā T-54 un T-55 tankus, kas ražoti pirms 70-80 gadiem.

Tas, ka Krievijas armija kaut ko ir mācījusies no kļūdām, apstiprina arī Džeks Votlings un Niks Reinolds no Karaliskā Apvienotā aizsardzības pētījumu centra. Krievijas tanki arvien biežāk izmanto termisko kamuflāžu, kas apgrūtina iespējas tos pamanīt. Tāpat Krievija ievērojami samazinājusi tanku klātbūtni operācijās, it īpaši pēc katastrofālās operācijas Vuhledarā.