Pētījums: Latvijā gandrīz pusei jauniešu regulāri pietrūkst naudas ikdienas tēriņiem

Atbildot uz jautājumu par to, kā rīkotos, ja vēlētos nopirkt kaut ko tādu, ko nevar atļauties, 54% no visiem respondentiem atzīst, ka gaidītu, līdz sakrāta vajadzīgā naudas summa. Gandrīz katrs sestais meklētu lētāku risinājumu, savukārt katrs desmitais izvēlētos no pirkuma atteikties, līdzekļus jautātu vecākiem vai apsvērtu naudas aizņemšanos kur citur.