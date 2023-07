Iepirkumu uzraudzības birojs apturējis VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" iepirkuma procedūru

Tostarp kompānijā min, ka kopš 2021.gada ir izsludināti 16 mobilo sakaru iepirkumi virs ES līgumcenu sliekšņiem. "Bite Latvija" ir piedalījies sešos publiskajos iepirkumos, no kuriem uzvarēja vienā, kopā ar citiem operatoriem saņemot daļējās līguma izpildes tiesības. Savukārt 13 no šiem publiskajiem iepirkumiem uzvarēja mobilo sakaru operators "Latvijas mobilais telefons" (LMT), tostarp deviņos no šiem iepirkumiem LMT uzvarēja kā vienīgais pretendents. LMT kapitālā 49% pieder Zviedrijas "Telia Company" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding", pa 23% akciju pieder SIA "Tet" un Latvijas Valsts radio un televīzijas centram, bet 5% - SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"".