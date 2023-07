Štelmaheru plāno iecelt valdes locekļa amatā Rīgas brīvostā

Rīkojuma projektos teikts, ka par Rīgas brīvostas pārvaldes gada pārskata sagatavošanu atbild AS "Rīgas osta", bet par Ventspils brīvostas pārvaldes gada pārskata sagatavošanu - AS "Ventas osta", kas nodrošina nepieciešamās darbības attiecīgi Rīgas un Ventspils brīvostu pārvalžu vārdā pēc to likvidācijas.