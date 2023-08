Ražas prognoze ziemas kviešiem, rudziem un citām kultūrām zemāka nekā cerēts

Tikmēr Vidzemē lēnām sākusies pļauja, kas tūliņ arī lietus dēļ apturēta. “Pāris zemnieku appļāvuši ziemas miežus, bet tādu ir salīdzinoši maz, jo pašlaik viss ir mitrs. Arī lopu īpašnieki saskaras ar grūtībām. Ganāmpulku īpašnieki, kuri sējuši lopbarību, uzsver, ka stāvoklis ir katastrofāls. Piemēram, āboliņš izdīdzis un izkaltis. Ir sagatavoti tikai 30% no kopējā vajadzīgā lopbarības apjoma. Arī daļa auzu sējuma aizgājis lopbarībai. To kvalitāte atkarīga vien no tuvākajiem laikapstākļiem,” stāsta LLKC Limbažu biroja augkopības konsultante Brigita Skujiņa.

Latgalē, kur pēc pārziemošanas visvairāk cietuši bija ziemas kvieši, bet mazāk – ziemas rudzi, pašreizējā situācija liecina: “Bioloģiskajās saimniecībās raža atkarībā no tā, kāda ir augsne un priekšaugs, svārstīsies no 1,0 līdz 2,0 t/ha, smilšainākās augsnēs raža būs zemāka,” norāda LLKC Preiļu konsultāciju biroja augkopības konsultants Arvis Spuriņš.

Konvencionālajās saimniecībās atkarībā no tā, cik daudz ticis nodrošināts mēslojums, raža gaidāma no 3 līdz 6 t/ha. Vietās, kur pamatmēslojums likts nedaudz un papildmēslojumā dots tikai slāpeklis, raža paredzama zemāka. Svarīgi rādītāji prognožu veikšanai ir arī augsnes granulometriskais sastāvs, kā arī saņemtais nokrišņu daudzums. Latgales puses vasarāju sējumos situācija ir vēl sliktāka. Agrāki vasarāju sējumi atkarībā no saņemtā mitruma daudzuma ir ļoti dažādi, un raža prognozējas no 1 līdz 3 t/ha.