Nākamajam gadam prasa papildu 2 miljardus eiro, bet fiskālā telpa vien nepilni 150 miljoni

FM vērtējumā vispārējās valdības budžeta deficīts šogad būs 2,7% no IKP, kas ir par 1,5 procentpunktiem mazāk, nekā plānots budžetā un par 1,3 procentpunktiem mazāk, nekā prognozēts, gatavojot Stabilitātes programmu 2023.-2026.gadam.

Zemāks deficīts pie nemainīgas politikas tiek prognozēts arī visā vidējā termiņā - 2,2% no IKP 2024.gadā, 1,3% no IKP 2025.gadā un pārpalikums 0,1% no IKP 2026.gadā.