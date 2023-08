Krievijas varasiestādes sagrāvušas teju visus civilās aviācijas ražošanas plānus

No astoņiem perspektīvajiem modeļiem, kuri varēja aizstāt “Boeing” un “Airbus”, tikai divu modeļu attīstīšana joprojām ir spēkā. To vidū ir reģionālais modelis “Ladoga” un garo lidojumu lidaparāts “Il-96”. Turklāt Krievijas aviobūves uzņēmumi līdz šo lidmašīnu praktiskai projektēšanai un būvniecībai vēl nav tikuši – to iecerēts darīt vien 2025. gadā.