INFOGRAFIKA ⟩ Būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājies par 3,2%

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2022.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 91,5% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza vienu miljonu eiro gadā, no tiem 31,8% uzņēmumu darbu apjoms bija virs pieciem miljoniem eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.