Holivudas vietā Ķīnas un Āfrikas kinematogrāfs jeb Krievija cenšas atdzīvināt kinoteātrus

Bija vērojami centieni Holivudas filmas aizstāt ar vietējā ražojuma propagandas filmām par karu, taču tie bija nesekmīgi. Tā, piemēram, filma “Liecinieks”, kurā aprakstīts iebrukums Ukrainā no Krievijas propagandas pozīcijām, iekasēja vien septiņus miljonus rubļu (67 tūkstošus eiro) pirmās nedēļas laikā, lai gan filmas budžets bija 200 miljoni rubļu (1,9 miljoni eiro).

Vēl skumjāki rezultāti bijuši Krievijas dokumentālajam kino. Augusta beigās filma “Donbass. Tuvie cilvēki” iekasējusi aptuveni 700 000 rubļu (6700 eiro) no aptuveni 10 tūkstošiem skatītāju. Filma “Donbass. Atzīšana” - 25 tūkstošus rubļu no 185 skatītājiem, bet “Donbass. Rezerves pulks” - 19 tūkstošus rubļu no 133 skatītājiem.