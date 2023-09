Šogad preces uz Krieviju eksportējuši 346 Latvijas uzņēmumi

Vienlaikus preces no Krievijas 2023.gada septiņos mēnešos importēja 276 uzņēmumi, kas ir par 906 uzņēmumiem jeb 4,3 reizes mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, bet no Baltkrievijas - 204 uzņēmumi, kas ir par 344 uzņēmumiem jeb 2,7 reizes mazāk.

Eksportētāju un importētāju skaitā ir iekļauti visi uzņēmumi, kas atbilstoši preču ārējās tirdzniecības metodoloģijai ir veikuši eksporta un importa darījumus neatkarīgi no darījuma vērtības un darījuma veida - gan tiešā preču tirdzniecība, gan darījumi, kas paredz preču atgriešanu, kā arī atpakaļ nenosūtīto preču aizstāšanu, preču pārstrādi u.c.

Vienlaikus šogad septiņos mēnešos salīdzinājumā ar 2022.gada septiņiem mēnešiem imports no Uzbekistānas pieaudzis par 16,2 miljoniem eiro jeb 4,2 reizes, no Kazahstānas - par 23,1 miljonu eiro jeb 84,2%, bet no Azerbaidžānas - par 1,5 miljoniem eiro jeb 69%.