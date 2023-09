"Alfa RPAR" apsver savu reputāciju aizstāvēt tiesā

Kā vēsta izdevums, viens no galvenajiem mikroelektronikas importētājiem no Latvijas ir Krievijas uzņēmums "Lesta-M", kas saņēmis valsts pasūtījumu par mikroshēmu piegādi vairāk nekā 80 miljonu rubļu vērtībā, un tā klienti galvenokārt ir militāri rūpnieciskā kompleksa uzņēmumi, tostarp raķešu "Iskander" un zenītraķešu kompleksu "Tor-M2E" ražotāji.

Rīgas pusvadītāju rūpnīca (RZPP) bija viena no pirmajām Padomju Savienībā, kas 60.gados sāka ražot integrālās mikroshēmas. Deviņdesmito gadu beigās uzņēmums tika privatizēts, un pēc daudzkārtējiem pārveidojumiem, sadalīšanas, apvienošanās, pārņemšanas un pārdēvēšanas uz tā bāzes tika izveidoti trīs uzņēmumi - AS "RD Alfa", kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma iznomāšanu un apsaimniekošanu, AS "Alfa RPAR" un AS "RD Alfa mikroelektronikas departaments", kas ražo elektronikas detaļas, piemēram, operāciju pastiprinātājus un sprieguma komparatorus.