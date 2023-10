Kā izvēlēties piemērotāko veselības apdrošināšanas polisi darbiniekiem?

«Mūsu veiktā aptauja rāda, ka 91% no aptaujātajiem darbiniekiem dažādos reģionos un nozaru uzņēmumos uzskata, ka veselības apdrošināšana ir svarīgākais labums, ko viņi gaida no darba devēja,» ar datiem iepazīstina If Apdrošināšanas veselības apdrošināšanas produkta vadītāja Nellija Baliko. «2022. - 2023. gadā, kad gaidīšanas laiks uz valsts apmaksātu veselības aprūpi tikai pieauga, bet cenas uz medicīniskajiem pakalpojumiem privātajā sektorā izauga pat par 20+%, veselības apdrošināšana jebkuram no mums var kļūt būtisks atbalsts situācijās, kad nepieciešama gan akūta ārstēšana, gan arī vienkārši savas veselības veicināšana, turklāt gan fiziskās, gan mentālās. Un, ja jautājums ir «būt vai nebūt», labāk sākt ar mazumiņu nekā atteikties vispār.»