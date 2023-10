Valsts kopbudžetā deviņos mēnešos bija 58,5 miljonu eiro pārpalikums

FM atzīmē, ka no 2023.gada 1.jūlija ir palielināti minimālo ienākumu (GMI) sliekšņi un tie tiks pārskatīti reizi gadā janvārī. GMI slieksnis šobrīd ir 20% no ienākumu mediānas, trūcīgo mājsaimniecību ienākumu slieksnis ir 50% no mediānas, savukārt maznodrošinātām mājsaimniecībām tas ir atšķirīgs katrā pašvaldībā, bet nedrīkst būt augstāks par 80% no mediānas.