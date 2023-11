Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde pēdējo mēnešu laikā aizturējusi 16 "naudas mūļus"

Krāpnieki mēdz cietušos pierunāt telefonā vai datorā uzinstalēt dažādas programmatūras (“AnyDesk”, “TeamViewer” u.c.), lai varētu attālināti pieslēgties viņa ierīcei. Ja ir uzinstalēta programmatūra uz datora vai telefona, krāpnieki pārņem kontroli pār cietušās personas viedierīcēm un viņa vārdā piesaka kredītaizņēmumus no ātro kredītu kompānijām. Naudas aizņēmumi tiek ieskaitīti cietušā norēķinu kontā un tiek pieprasīts izņemt naudu no bankomāta, atdot “apdrošināšanas kompānijas pārstāvim” vai tml. Ja apkrāptais joprojām tic krāpniekiem, tie mudina viņu ieķīlāt īpašumus un naudu izņemt un atdot.

Skaidras naudas saņemšanai no upuriem tiek izmantoti “naudas mūļi”. Tās ir personas, kas paņem naudu un pēc viņām dotām instrukcijām aiznes nodod tālāk citām personām, kuras savukārt nodod to nākamajām personām vai pārskaita caur nebanku finanšu kompānijām vai apmaina uz kriptovalūtām un pārskaita, izmantojot kriptovalūtu biržas. Identificēts, ka par “naudas mūļiem” izmanto gan cietušās personas pēc to apkrāpšanas, solot par šo darbību noteiktu atlīdzību, gan speciāli vervētus naudas mūļus. Latvijā “naudas mūļi” tiek sūtīti pārsvarā no Ukrainas, kā arī meklēti Latvijā sludinājumu portālos, solot atlīdzību.