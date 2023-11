Kozlovskis neizslēdz nelegālās migrācijas spiediena palielināšanos no Krievijas puses

Pagājušajā nedēļā uz robežas tika reģistrēts 71 cilvēks bez derīgiem dokumentiem, bet pirmdien un otrdien līdz šim jau reģistrēti 60 nelegālie imigranti. Vairums no viņiem nāk no Tuvajiem Austrumiem. Daži no tiem zināmu laiku pavadījuši Krievijā, taču citi to vienkārši šķērsojuši.