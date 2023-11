Stradiņa slimnīcas jaunajam korpusam pabeigta fasādes izbūve

Būvkompānija SIA "Velve" ir pabeigusi VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (PSKUS) A korpusa otrās kārtas fasādes darbus, līdz ar to jaunbūvei ir aizvērta fasāde, lai pasargātu to no laika apstākļu nelabvēlīgas ietekmes, informēja "Velves" mātesuzņēmuma "MN Holding" pārstāvji.